Николас Кейдж появился на публике с молодой женой-японкой

Актер Николас Кейдж появился на кинофестивале в Ньюпорт-Бич с 29-летней женой, японкой Рико Шибатой. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Кейдж показался на публике в черной рубашке с принтом, белом пиджаке, черных брюках и туфлях. Шибата предстала перед зрителями в черном мини-платье с бархатным верхом, ботильонах на каблуках и с ярко-красной помадой на губах.

Для 60-летнего актера, представителя знаменитой династии кинематографистов, это пятый брак. У него от Шибаты есть двухлетняя дочь.

В прошлом году Кейдж отметился эксцентричным заявлением, что первое его воспоминание будто бы из материнской утробы. Он добавил, что в детстве считал себя инопланетянином и искренне расстроился, когда понял, что это не так.