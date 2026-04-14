Николай Цискаридзе стал участником круглого стола «Культурный код — диалог с будущим поколением» в Петербурге
В Северной столице 13 апреля в рамках Пасхального форума прошел круглый стол на тему «Культурный код — диалог с будущим поколением». Одним из главных участников встречи стал народный артист России, исполняющий обязанности ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, сообщила газета «Петербургский дневник».
Участники круглого стола затронули вопросы культурного кода, духовных ценностей, семейных традиций и нравственных ориентиров. Цискаридзе поделился личными воспоминаниями о семейных пасхальных традициях, рассказал о роли духовного воспитания в Академии и подчеркнул важность сохранения христианских ценностей и связи между поколениями.
Артист признался, что родился в семье очень верующих людей и регулярно посещал службы.