В Северной столице 13 апреля в рамках Пасхального форума прошел круглый стол на тему «Культурный код — диалог с будущим поколением». Одним из главных участников встречи стал народный артист России, исполняющий обязанности ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, сообщила газета «Петербургский дневник» .

Участники круглого стола затронули вопросы культурного кода, духовных ценностей, семейных традиций и нравственных ориентиров. Цискаридзе поделился личными воспоминаниями о семейных пасхальных традициях, рассказал о роли духовного воспитания в Академии и подчеркнул важность сохранения христианских ценностей и связи между поколениями.

Артист признался, что родился в семье очень верующих людей и регулярно посещал службы.