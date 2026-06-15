Николай Цискаридзе рассказал о влиянии детских особенностей на карьеру

Руководитель Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе в интервью KP.RU поделился размышлениями о своем пути в искусстве и отношении к успехам. Он подчеркнул, что для него важна прежде всего собственная удовлетворенность результатом, а не мнение окружающих.

Артист отметил, что такое отношение к себе сформировалось у него еще в детстве. Осознание этой особенности пришло в начале карьеры, когда костюмер в своей книге обратил внимание на его самоедство.

«В книге обо мне он сказал — даже если очевиден грандиозный успех, а Коля чем-то недоволен, то его никто не сможет переубедить, что все хорошо», — отметил Цискаридзе.

Также Николай вспомнил, как его детский педагог Петр Антонович Пестов подметил его тщеславие и помог справиться с эмоциями. Педагог вытренировал его организм, научил в состоянии истерики выходить на сцену и не ошибаться.