Николай Цискаридзе назвал балет основной частью своей жизни

Николай Цискаридзе, премьер Большого театра и ректор Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, рассказал о преподавательской деятельности и предстоящих концертах выпускников. Об этом сообщил «7Дней.ru».
На пресс-конференции артист назвал балет основной частью своей жизни.
«Я от него „отбрыкиваюсь“, но он меня преследует. Подготовка выпускных концертов — колоссальная работа», — отметил артист.
Он также добавил, что ждет от выступлений учеников идеального исполнения. Уже после программы Цискаридзе обычно испытывает облегчение и даже горечь, ведь подопечные разъезжаются в разные города.
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