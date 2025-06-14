Николай Цискаридзе назвал балет основной частью своей жизни

Николай Цискаридзе, премьер Большого театра и ректор Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, рассказал о преподавательской деятельности и предстоящих концертах выпускников. Об этом сообщил « 7Дней.ru ».

На пресс-конференции артист назвал балет основной частью своей жизни.

«Я от него „отбрыкиваюсь“, но он меня преследует. Подготовка выпускных концертов — колоссальная работа», — отметил артист.

Он также добавил, что ждет от выступлений учеников идеального исполнения. Уже после программы Цискаридзе обычно испытывает облегчение и даже горечь, ведь подопечные разъезжаются в разные города.