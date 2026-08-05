Николай Добрынин рассказал о любви к садоводству и популярности в соцсетях

На премьере фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» в московском кинотеатре «Октябрь» заслуженный артист России Николай Добрынин поделился с KP.RU своими мыслями о садоводстве, дочери и трендах в социальных сетях.

Актер, сыгравший человеческое воплощение Копатыча в новой картине, признался, что находит много общего со своим персонажем. Он любит копаться в земле, выращивать огурцы и очень любит мед.

«Я патологический сладкоежка», — сказал он.

Добрынин также рассказал о своей популярности в социальных сетях. По его словам, он случайно попробовал себя в TikTok и набрал 9 миллионов просмотров. Актер записал 15 видео для соцсети с Яном Цапником и актрисой, сыгравшей Нюшу. «Мы же веселые, классные делаем», — отметил он.

Говоря о дочери, Добрынин рассказал, что она учится в Строгановской академии и не интересуется TikTok.

«Дочка у меня учится в Строгановской академии, очень серьезный человек. Абсолютно не до TikTok», — сказал актер.