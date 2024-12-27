«Никогда не прощу». Кушанашвили жестко раскритиковал Седокову и Яниса Тимму

Реакция певицы Анны Седоковой на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы — это слабость. Такое мнение выразил журналист и ведущий Отар Кушанашвили, отрывок с его речью опубликовал Telegram-канал «Звездач» .

Ведущий раскритиковал слишком театральное поведение артистки, которая опубликовала видео из больницы и показала свои страдания.

«Аня, сколько тебе лет? Ну какой пиар-директор, если ты хочешь показать капельницу и она показывает эту панораму, как тяжело и как она переживает. <…> Вид Седоковой вызывает у меня протест, как она страдает», — заявил Кушанашвили.

Также он назвал самоубийство Яниса Тиммы трусостью. По мнению журналиста, своим поступком спортсмен предал родителей и сына от первого брака.

«Он [испражнился] на то, как его воспитывали и [помочился на] понятие жизни. И этого я ему никогда не прощу», — сказал ведущий.

Тело Тиммы нашли в одной из гостиниц Москвы. Ему было 32 года. Перед смертью он оставил телефон, на заставке которого был номер Седоковой и просьба позвонить ей.