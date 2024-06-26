«Никогда не говорила о политике». Орбакайте пострадала из-за поступка Галкина
Бывший гитарист Пугачевой назвал Орбакайте заложницей поступка Галкина
Певица Кристина Орбакайте всегда была аполитичной, но все равно не избежала критики. Артистка стала заложницей поступка уехавшего из страны юмориста Максима Галкина*, заявил NEWS.ru бывший гитарист Аллы Пугачевой заслуженный артист России Александр Левшин.
«Она приезжает всю жизнь и верно и поддано поет на русском языке, она никогда не говорила о политике, она вообще не политик. Вообще Кристина хорошая женщина», — отметил он.
Левшин напомнил, что Орбакайте и ее супруг около двух десятков лет проживают в Майами. Он подчеркнул, что певица уехала из страны не во время СВО.
Ранее глава федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин сообщил, что Орбакайте может получить административное наказание за пение не вживую. Он пообещал мониторить каждого артиста на фонограмму.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.