«Никогда не говорила о политике». Орбакайте пострадала из-за поступка Галкина

Певица Кристина Орбакайте всегда была аполитичной, но все равно не избежала критики. Артистка стала заложницей поступка уехавшего из страны юмориста Максима Галкина*, заявил NEWS.ru бывший гитарист Аллы Пугачевой заслуженный артист России Александр Левшин.

«Она приезжает всю жизнь и верно и поддано поет на русском языке, она никогда не говорила о политике, она вообще не политик. Вообще Кристина хорошая женщина», — отметил он.

Левшин напомнил, что Орбакайте и ее супруг около двух десятков лет проживают в Майами. Он подчеркнул, что певица уехала из страны не во время СВО.

Ранее глава федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин сообщил, что Орбакайте может получить административное наказание за пение не вживую. Он пообещал мониторить каждого артиста на фонограмму.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.