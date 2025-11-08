«Ни стыда, ни Родины». Возмущенные израильтяне накинулись на Галкина

Шоумен Максим Галкин*, прилетевший на очередные гастроли в Израиль, чтобы заработать на антироссийских шутках, возмутил местное население. Лояльные к российским перебежчикам израильтяне задались вопросом, есть ли у него вообще стыд и совесть, сообщил KP.RU .

Местные жители хорошо запомнили громкие обещания юмориста разделить с Израилем любые последствия конфликта и даже стать донором для военных. В действительности же артист вместе с семьей почти сразу уехал на Кипр, где у них имеется недвижимость. Свою вторую якобы родину шоумен посещает только, чтобы заработать.

Русскоязычные жители Израиля возмутились в соцсетях, когда узнали, что Галкин* заявился на гастроли. Они припомнили ему, как он снимался на фоне сирен, а после первой же тревогу сбежал на Кипр.

«„Обалдеть — ну ни стыда, ни совести. Ему самому норм за такое свое срамное поведение?“, „И зачем нам такой ‚перевертыш‘, чья главная принципиальность — быть подальше от любых проблем?“, „Ни стыда, ни Родины“», — возмутились они.

*Физическое лицо выполняющее функции иноагента в России.