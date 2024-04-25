Незнакомец с ножом напал на Ларису Долину в Армении | 360°

Знаменитости 25 апреля 2024, 17:02 Незнакомец с ножом напал на Ларису Долину в Армении Певица Долина рассказала о нападении незнакомца с ножом в Армении РИА «Новости»

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Незнакомец с ножом напал на певицу Ларису Долину в Армении. Об этом звезда рассказала в интервью Пятому каналу.

Инцидент произошел, когда молодая артистка проживала в Армении и выступала в местном ресторане. Преступник напал на нее в подъезде, угрожая ножом. Он ранил певицу и даже попытался изнасиловать.

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«Я начала кричать, вырываться. Орала так, что сорвала голос и неделю не могла петь», — рассказала Долина.

Певице на помощь пришел сосед. Раньше об этом происшествии знали лишь две ее близкие подруги.

Кроме того, она также пожаловалась на угрозы, поступавшие от навязчивого поклонника. Сначала мужчина признавался ей в любви, но после отказа стал угрожать.

«Мог там, например, кинуть мне цветы в лицо… То есть я тебя убью и все», — поделилась Долина.

В отчаянии артистка обратилась за помощью в милицию. Мужчину даже ненадолго посадили, но на психологическое состояние артистки этот эпизод повлиял крайне негативно.

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