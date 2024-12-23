NEWS.ru: тело Яниса Тиммы останется в России на некоторое время

Тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы останется в российском морге на неопределенное время. Об этом стало известно источнику издания NEWS.ru .

Задержка с выдачей тела связана с отсутствием обращения родственников для оформления необходимых процедур, а также с тем фактом, что у спортсмена отсутствует паспорт.

«Он пока находится в морге, и, вероятно, пробудет там еще какое-то время, так как никто не обращался, и отсутствует паспорт покойного. Если у него российский паспорт, процедура будет проще, но если паспорт иностранного государства, потребуется дополнительное нотариальное заверение», — прокомментировал ситуацию источник.

Для получения разрешения на выдачу тела необходимо подготовить большое количество документов и обратиться в Центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации.