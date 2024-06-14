«Невероятные красавицы». Певица МакSим показала повзрослевших дочерей

Певица МакSим опубликовала фото с мамой и дочерьми Марией и Александрой

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) показала редкое фото с повзрослевшими дочерьми: 15-летней Александрой и девятилетней Марией. Снимки вокалистка опубликовала в Instagram*.

На фото артистка позирует в белом платье и белоснежных туфлях на высоком каблуке. Слева ее приобняла Александра, которая нарядилась в строгое платье телесного цвета, дополненное изысканными, длинными перчатками. На ногах у девочки были черные берцы, придающие дерзости образу.

Справа от матери находилась младшая дочь Мария. Она надела светло-персиковый костюм и белые ботинки. Также на фото была бабушка, мама МакSим Светлана. Женщина облачилась в длинное платье с цветочным принтом.

Поклонники оставили много комплиментов под фото. Они отметили, что певица и ее мать выглядят очень молодо, а девочки «невероятные красавицы» и похожи друг на друга.

Ранее певица МакSим заявила, что перестала бороться с алкоголизмом. По ее мнению, клиники для зависимых не приносят результата, человек должен сам хотеть отказаться от вредной привычки. Сейчас артистка старается радоваться чудесным моментам жизни на трезвую голову.

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