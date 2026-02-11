Нетребко опубликовала фото со своим особенным сыном в Венской опере

Оперная певица Анна Нетребко вместе с 17-летним сыном посмотрела балет «Драгоценности» в Венской государственной опере. Кадрами артистка поделилась в личном блоге в Instagram*.

Возмужавший наследник Нетребко поделился впечатлениями о постановке, отметив, что ему понравилась красивая музыка, а также хореография артистов. Вторая часть спектакля под названием «Рубины» понравилась ему больше всего.

Оперная дива родила сына от уругвайского коллеги Эрвина Шротта в 2008 году. Мальчику диагностировали аутизм. По словам Нетребко, у ее сына нет проблем с социализацией.

Певица рассталась со Шроттом в 2013 году, перестав с ним общаться. Уругвайский баритон не только ревновал возлюбленную к более громкому успеху, но и разочаровался в сыне из-за его болезни.

Сейчас Нетребко обосновалась в Европе, перестав гастролировать в России и закрыв бизнес на родине. В Париже оперная дива посетила богемную тусовку с представителями ЛГБТ **.

