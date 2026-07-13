Нестареющая телеведущая Екатерина Андреева раскрыла секрет омоложения

Кровь морского моллюска попробовала телеведущая Первого канала Екатерина Андреева в поездке по Сибири. Она рассказала об этом в Instagram*.

«Чтобы хорошо выглядеть и быть энергичной, мне в Тюмени выдали кровь. Но не думайте, это кровь моллюска», — рассказала она.

На вкус кровь моллюска, по словам Андреевой, похожа на морскую воду. Рестораторы пообещали, что этот оригинальный эликсир восполнит запасы таурина и других питательных веществ в организме.

Андреевой в 2026 году исполнится 61 год. Она с 1997 года ведет программу «Время».

Ранее ученые из Университета Сан-Паулу доказали, что таурин замедляет старение организма. Он предотвращает накопление свободных радикалов.

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