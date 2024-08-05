«Нереальная»: Стеша Маликова поразила поклонников тонкой талией в купальнике

Дочь Дмитрия Маликова Стеша опубликовала снимки с моря в белом купальнике

Anatoly Lomokhov
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь композитора Дмитрия Маликова Стеша опубликовала новые снимки с отдыха в Италии. Фотографии она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

На снимке 24-летняя Маликова позирует в белом слитом купальнике, коротких шортах и яркой бандане на берегу моря.

«Она нереальная», «Почему так красиво», «Шикарно выглядишь», — написали в комментариях подписчики.

steshamakilova/Instagram*
Фото: steshamakilova/Instagram*

Ранее девушку сравнили с ее матерью. Пользователи сети удивились, насколько они похожи друг на друга.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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