«Нереальная»: Стеша Маликова поразила поклонников тонкой талией в купальнике

Дочь Дмитрия Маликова Стеша опубликовала снимки с моря в белом купальнике

Дочь композитора Дмитрия Маликова Стеша опубликовала новые снимки с отдыха в Италии. Фотографии она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Она нереальная», «Почему так красиво», «Шикарно выглядишь», — написали в комментариях подписчики.

На снимке 24-летняя Маликова позирует в белом слитом купальнике, коротких шортах и яркой бандане на берегу моря.

Ранее девушку сравнили с ее матерью. Пользователи сети удивились, насколько они похожи друг на друга.

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