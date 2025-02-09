Неизвестный напал в Москве на фигуристку Нугуманову

Мужчина напал в Москве на 22-летнюю фигуристку Елизавету Нугуманову, когда она находилась за рулем автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Девушка ехала домой и застряла в пробке. Когда она посигналила, то из стоящего впереди такси вышел странный пассажир, который подбежал к машине спортсменки и так сильно ударил по стеклу, что оно разбилось. После этого неадекват скрылся.

Фигуристка написала заявление в полицию. Она рассказала, что никакого конфликта с нападавшим у нее не было.

«Я думаю, что это просто стечение каких-то не очень удачных обстоятельств, и какой-то невменяемый человек попался и вот так вот сделал», — объяснила Нугуманова.

Позже она заявила Матч ТВ, что полиция начнет заниматься этим делом в понедельник. На замену стекла спортсменке пришлось потратить 30 тысяч рублей.

«Надеюсь, что наши правоохранительные органы обязательно помогут мне найти этого плохого человека», — добавила она.

Ранее в Красноярском Крае неадекватный мужчина попытался протаранить ворота детского сада и сбил двух женщин. Находящиеся рядом люди вытащили водителя из машины и передали его правоохранителям.