Неизвестный напал в Москве на фигуристку Нугуманову
Baza: в Москве на ехавшую домой фигуристку Нугуманову набросился мужчина
Мужчина напал в Москве на 22-летнюю фигуристку Елизавету Нугуманову, когда она находилась за рулем автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Девушка ехала домой и застряла в пробке. Когда она посигналила, то из стоящего впереди такси вышел странный пассажир, который подбежал к машине спортсменки и так сильно ударил по стеклу, что оно разбилось. После этого неадекват скрылся.
Фигуристка написала заявление в полицию. Она рассказала, что никакого конфликта с нападавшим у нее не было.
«Я думаю, что это просто стечение каких-то не очень удачных обстоятельств, и какой-то невменяемый человек попался и вот так вот сделал», — объяснила Нугуманова.
Позже она заявила Матч ТВ, что полиция начнет заниматься этим делом в понедельник. На замену стекла спортсменке пришлось потратить 30 тысяч рублей.
«Надеюсь, что наши правоохранительные органы обязательно помогут мне найти этого плохого человека», — добавила она.
Ранее в Красноярском Крае неадекватный мужчина попытался протаранить ворота детского сада и сбил двух женщин. Находящиеся рядом люди вытащили водителя из машины и передали его правоохранителям.