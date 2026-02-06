Неизвестные попытались оспорить завещание модельера Лагерфельда

Наследники управлявшего домом Chanel модельера Карла Лагерфельда могут лишиться состояния из-за неизвестных, которые пытаются оспорить завещание. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild .

«Тщательно спланированное в 2016 году завещание иконы моды может быть перераспределено против его воли», — отметило издание.

О проблемах с завещанием рассказал племянникам Лагерфельда душеприказчик покойного Кристиан Буассон.

Если документ станет недействительным, состояние в 200 миллионов евро перераспределят между ближайшими родственниками модельера. По законам Франции и Монако, где жил Лагерфельд, последнюю волю покойного могут оспорить, если завещателя признают недееспособным.

Легендарный модельер упомянул в документе своего ассистента Себастьяна Жондо, крестника Хадсона Кренига и двух манекенщиков — Брэда Кренига и Баптисту Джабикони. Также он завещал дом и 1,5 миллиона долларов своей кошке Шупетт. Эта часть документа не может оспариваться, так как дарение прошло при жизни Лагерфельда.

«Только кошка Шупетт в безопасности», — добавили авторы Bild.

