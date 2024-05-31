«Не высовывайся, дочка». Пугачева опубликовала в Сети старый хит

Певица Алла Пугачева решила перезалить в Сеть свою старую композицию «Не высовывайся, дочка». Артистка разместила ролик на своем YouTube-канале 31 мая.

«Не высовывайся, дочка. Посиди-ка в уголочке. Не клюют в уголочке и моральные уроды. В душу наголо не плюют. Не высовывайся, дочка», — говорится в тексте трека.

В композиции Примадонна отвечает за свою дочь, подчеркивая, что не может оставаться в стороне от происходящего.

«Нет уж, мама, если можно отсидеться в скорлупе. Хоть порой бывает сложно быть самой собой в толпе», — поет артистка.

Пугачева настаивает в песне, предостерегая дочь, что, ослушавшись мать, она потеряет последнее. Певица рекомендует переждать непростые времена, указывая на то, что общество совсем больное.

«Что же с них убогих взять?», — вопрошает Примадонна.

Впервые эту композицию поклонники услышали в 2012 году. Тогда же блогеры сняли на нее видеоролик, взяв кадры с интервью Пугачевой журналистке Ксении Собчак. Получилось, что певица якобы предостерегала телеведущую, которая известна своими острыми высказываниями.

Накануне крестница Пугачевой, 18-летняя Алина Галкина, заявила о желании стать певицей. Она объявила о скором выходе ее новой композиции «Неправда».