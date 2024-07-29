Названа точная причина смерти ирландской певицы Шинейд О’Коннор

Ирландская певица Шинейд О’Коннор умерла из-за хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы. Об этом сообщило газета Irish Independent .

По данным издания, первый муж артистки, Джон Рейнольдс, зарегистрировал свидетельство о смерти в Лондоне в прошлую среду. Артистка страдала от инфекции дыхательных путей, которая и привела к трагедии.

О’Коннор скончалась 26 июля 2023 года на 57-м году жизни в своем доме на юге Лондона. Полиция, которая обнаружила тело певицы без признаков жизни, сочла смерть подозрительной.

За полтора года до этого ее 17-летний сын Шейн покончил с собой. Певицу госпитализировали после того, как она узнала о произошедшем.