Названа точная причина смерти ирландской певицы Шинейд О’Коннор

Болезнь легких и бронхиальная астма стали причиной смерти певицы Шинейд О’Коннор

Alessandro Bosio/Keystone Press Agency
Фото: Alessandro Bosio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ирландская певица Шинейд О’Коннор умерла из-за хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы. Об этом сообщило газета Irish Independent.

По данным издания, первый муж артистки, Джон Рейнольдс, зарегистрировал свидетельство о смерти в Лондоне в прошлую среду. Артистка страдала от инфекции дыхательных путей, которая и привела к трагедии.

О’Коннор скончалась 26 июля 2023 года на 57-м году жизни в своем доме на юге Лондона. Полиция, которая обнаружила тело певицы без признаков жизни, сочла смерть подозрительной.

За полтора года до этого ее 17-летний сын Шейн покончил с собой. Певицу госпитализировали после того, как она узнала о произошедшем.

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