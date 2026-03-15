Названа причина смерти актера Владимира Ершова

Заслуженный артист России Владимир Ершов скончался от инсульта. Об этом РИА «Новости» сообщил сын актера Иван Ершов.

«Инсульт. Какие-то проблемы с сердцем были, но ничего конкретно сказать не могу», — сказал он.

Будущий актер родился 23 сентября 1957 года. Окончил Школу-студию МХАТ (мастерская Тарханова) в 1984 году. Актерскому мастерству его учил представитель знаменитой династии — актер и режиссер Иван Тарханов.

С 1984 года работал в драмтеатре на Малой Бронной, запомнившись зрителю множеством ярких ролей. В «Женитьбе» Николая Гоголя Ершов сыграл нерешительного жениха, дворянина Ивана Подколесина, а в пьесе Александра Островского «Лес» — главного героя Счастливцева.

Выпускник МХАТа играл не только в театре, но и снимался в кино. Наиболее известные его работы — Алтынов в сериале «Следствие ведут Знатоки», мэр города в проекте Павла Бардина «Гоп-стоп» и Артемий Земляника в фильме-спектакле «Ревизор».

О смерти актера сообщили в Театре на Малой Бронной. Ершова не стало 15 марта, ему было 68 лет.