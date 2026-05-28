Навка оспорила в суде Евросоюза принятые против нее в 2022 году санкции

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Татьяна Навка оспорила в суде Евросоюза санкции, принятые против нее в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС .

Татьяна Навка попала в санкционный список в рамках шестого пакета рестрикций против России в июне 2022 года.

Навка в паре с Романом Костомаровым выиграла Олимпийские игры в 2006 году.

Ледовое шоу Татьяны Навки «Дневник памяти», приуроченное к 81-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, прошло на «Навка Арене» 10 мая. В шоу выступили звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы — Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Татьяна Навка, Петр Чернышев и другие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Дневник памяти» — это правильный способ передать память о войне молодому поколению. Он признался, что прослезился во время представления.