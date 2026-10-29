Наташа Королева заявила, что азартные игры не должны становиться привычным развлечением в крупных городах

Певица Наташа Королева высказалась против легализации онлайн-казино в России. Об этом она сообщила в эксклюзивном комментарии Popcake на презентации клипа Филиппа Киркорова на песню «Луиза».

По словам артистки, о планах Минфина она ранее не слышала, но сама идея ей не кажется удачной. Она отметила, что Россия уже проходила через такой период, поэтому возвращаться к подобной практике не стоит.

«А зачем? Это мы уже проходили в девяностых, потом ушли от этого — и ушли правильно. А зачем возвращать, не знаю», — поделилась Королева.

Она также заявила, что азартные игры не должны становиться привычным развлечением в крупных городах. По мнению певицы, для этого существуют специально отведенные территории, куда люди могут приезжать на отдых.

«Я считаю, что это не очень правильно — в крупных городах устраивать развлечения», — объяснила она.

В России легальные казино работают в четырех действующих игорных зонах: в Краснодарском, Приморском и Алтайском краях, а также в Калининградской области. Королева считает, что казино должны оставаться в этих специальных зонах, и опасается, что из-за легализации азартные игры снова станут слишком доступными.