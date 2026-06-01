Наташа Королева в день рождения рассказала, что похудела на пять килограммов

Певица Наташа Королева в день своего рождения рассказала поклонникам, что похудела на пять килограммов. Об этом она сообщила в Instagram*.

«Я сделала лучший подарок себе на день рождения — минус пять килограммов! С легкостью бабочки впорхнула в свои 53!» — написала певица.

В соцсети она опубликовала праздничное видео с поздравлениями, подарками и тортом. На опубликованных кадрах мужчина выходит из автомобиля с большим подарком и воздушными шарами, после чего направляется в гримерку артистки. Сама Королева позирует рядом с праздничным тортом и задувает свечи.

Супруг певицы Сергей Глушко, известный под сценическим именем Тарзан, также поздравил жену в соцсетях. Он пожелал артистке счастья и поблагодарил ее за годы совместной жизни.

Ранее Королева показывала в соцсетях кадры семейного вечера с Глушко. Певица сняла, как супруг делает ей массаж ног.

