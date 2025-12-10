Наталья Водянова рассказала журналистам о непростом детстве в Нижнем Новгороде

Модель Наталья Водянова откровенно рассказала о своем тяжелом детстве в Нижнем Новгороде, проблемах бедности и первых шагах в модельном бизнесе в большом интервью Harper’s Bazaar Arabia .

Она вспоминает, что детство было тяжелым: мать воспитывала троих дочерей одна, отец ушел, когда Наталья была маленькой, а позднее семья потеряла и отчима. Старшая сестра Оксана страдала от ДЦП и аутизма, и мать решила оставить ее дома, несмотря на тяжелые условия и общественное давление, написал сайт newsnn.ru.

Водянова описывает себя как усталого ребенка, обремененного обязанностями, что мешало ей сосредоточиться на учебе и полноценной жизни. В школьные годы она испытывала насмешки из-за бедности и худобы, но сохранила любопытство и любовь к обучению.

Опыт детства, по словам Водяновой, сформировал ее жизненную позицию и подходы к работе, семье и благотворительности. Она подчеркнула, что ее мать и другие женщины в семье были сильными и самостоятельными, что стало основой ее собственного характера и мотивации.