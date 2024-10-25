Наталья Орейро перепела хит 90-х на русском языке

Актриса и певица Наталья Орейро исполнила кавер на известный хит «Комбинации» Russian Girl. Клип на новую версию трека опубликовали на стриминг-сервисе Wink в поддержку одноименного сериала о музыкальной группе.

Съемки ролика проходили в Буэнос-Айресе. Вместе с Орейро в клипе снимался сыгравший роль в сериале «Комбинация» актер Владимир Канухин. Актриса спела композицию Russian Girl на трех языках: русском, английском и испанском.

Создатели сериала о «Комбинации» предложили звезде аргентинских сериалов принять участие в съемках, чтобы красиво завершить проект. Орейро призналась, что ранее не была знакома с творчеством российской группы, но после прослушивания их песен, поняла, что это невероятные артистки.

Ранее стало известно, что Наталия Орейро приняла участие в съемках российского блокбастера «Письмо Деду Морозу», фильм выйдет на экраны в 2026 году. В 2021 году аргентинская актриса получила российское гражданство.