«Наслаждается разрывом». Раскрыты подробности личной жизни Алсу

После развода с бизнесменом Яном Абрамовым певица Алсу ведет активную социальную жизнь и не ищет новых отношений. Об этом актриса Анна Калашникова рассказала в интервью порталу Super.ru.

«В окружении друзей говорят, что Алсу вроде бы ни с кем. Но она активно общается, ходит на какие-то ужины, мероприятия. Поэтому какого-то избранника, я так понимаю, нет. Она наслаждается разрывом», — отметила она.

По словам Калашниковой, сейчас Алсу сделала упор на карьеру и наслаждается разрывом. Она знакомится с новыми людьми и отдыхает.

Певица Алсу развелась с Яном Абрамовым в августе прошлого года после 18 лет брака. У бывшей пары есть трое детей, которые остались с матерью.

Артистка отметила, что их отец участвует в воспитании дочерей и сына. Ранее она отказалась от всех претензий и подписала с экс-супругом мировое соглашение. Судебный процесс длился чуть меньше года.