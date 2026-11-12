Народный артист Стеклов заявил о тревоге за детей из-за отказа от чтения

Народный артист России Владимир Стеклов заявил, что его тревожит отношение младшего поколения к чтению. Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер, Москва» на радиостнации «Говорит Москва» .

По его словам, старшие дети уже сформировались, а вот младшая читает значительно меньше, чем его поколение, читавшее «запоем».

Стеклов обратил внимание, что у современных школьников сформировался упрощенный подход к обучению. Доступность информации в интернете и клиповое мышление вытесняют глубокое погружение в материал. Вместо самостоятельного чтения дети предпочитают получать поверхностную информацию через поисковые системы.

«Лучше загуглить, чем самому это прочесть и узнать, как следует», — резюмировал народный артист.