Народный артист Стеблов рассказал, что отпразднует 80-летие в рабочем режиме

Народный артист России Евгений Стеблов в интервью сайту NEWS.ru признался, что спокойно воспринимает приближающуюся юбилейную дату — в понедельник, 8 декабря, ему исполнится 80 лет.

Актер отметил, что для него сейчас главное — хорошее самочувствие и работа.

«Нормально отношусь к тому, что уже 80, я же не женщина. Мужчины спокойнее относятся к цифрам. Было бы здоровье, остальное приложится. У меня здоровье — слава богу — по возрасту», — сказал Стеблов.

Артист заявил, то не собирается устраивать торжественных мероприятий в честь круглой даты, подчеркнув важность текущих событий в стране. После спектакля «Соло для часов с боем» в театре Моссовета коллеги планируют поздравить коллегу.