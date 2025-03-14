Народный артист СССР Девятов рассказал, что его внук служит в зоне СВО

Певец и народный артист СССР Владимир Девятов дал большое интервью MK.Ru . Помимо разговоров о творчестве, была затронута тема специальной военной операции.

Девятов заявил, что его старший внук находится на службе в Росгвардии в зоне СВО.

«Он там уже третий год. Они периодически попадают в достаточно сложные ситуации. Он в Росгвардии, они не ходят в атаки, занимаются в первую очередь охраной», — поделился музыкант.

По словам артиста, во время выполнения опасных заданий молодой человек серьезно пострадал. Несмотря на ранения, он продолжает выполнять долг и не бросает своих товарищей, добавил Девятов.