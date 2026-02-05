Народная артистка Екатерина Мурина рассказала о своей любви к Петербургу

Народная артистка России Екатерина Алексеевна Мурина в беседе с «Петербургским дневником» поразмышляла о педагогике, миссии музыканта и своем любимом городе. Вот уже 60 лет она передает знания студентам в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

«Я стараюсь учить профессионализму. Как читать текст, как играть концерт с оркестром, что надо для этого знать, что такое музыка классическая или романтическая», — рассказывает Мурина.

Музыкант, по ее мнению, должен уметь разобраться в новом сочинении и решить, имеет ли оно право на жизнь.

«Можно просто охаять, сказав: „Это барахло какое-то, ничего не понимаю, наверное, это надо зачеркнуть“», — рассуждает педагог. Но настоящий профессионал обязан понять и донести до слушателей замысел композитора.

Любовь к Санкт-Петербургу Екатерина Мурина выражает ярко и эмоционально. «Я считаю, что Петербург — самый красивый город на земле», — заявляет она. Певица восхищается развитием города, новыми дорогами и мостами, которые становятся неотъемлемой частью его уникального стиля.

Секрет успеха Екатерина Алексеевна видит в трудолюбии и желании исполнить задуманное. Она призывает стремиться к совершенству в любом деле и не бояться трудностей.