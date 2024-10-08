Нарколог Шуров допустил, что актер Неретин мог умереть из-за осложнений после операции

В беседе с Life нарколог и психиатр Василий Шуров высказал свои мысли о причинах смерти актера Андрея Неретина, известного по роли вымышленного депутата Виталия Наливкина.

Как объяснил врач, причиной его ухода из жизни могло стать множество факторов: от последствий операции на тазобедренном суставе, которая увеличивает риск образования тромбов, до интоксикации некачественным алкоголем.

Шуров упомянул, что возможны различные сценарии, и один из распространенных случаев — это когда человек, завершивший лечение, снова начинает пить и употребляет большое количество крепкого алкоголя.

В таком состоянии могут наступить проблемы с сердцем, поджелудочной железой или печенью, и смерть может произойти по разным причинам.

Напомним, что непрофессиональный актер Андрей Неретин, сыгравший вымышленного депутата Виталия Наливкина, ушел из жизни на 49-м году. Предварительная причина — оторвавшийся тромб.