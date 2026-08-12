Нарколог Исаев объяснил срыв Брэда Питта возрастом и возможными проблемами в лечении

Голливудский актер Брэд Питт, скорее всего, употреблял алкоголь в небольших количествах, но в последнее время серьезно сорвался. Об этом ИА НСН заявил врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.

По словам специалиста, переносимость спиртного в возрасте 60+ значительно ниже, чем в молодости. Если бы речь шла об одном бокале вина за ужином, публичного обсуждения проблемы не возникло бы. Вероятно, дозы исчисляются бутылками в неделю.

Исаев усомнился в полноценном прохождении звездой программы «12 шагов». Он отметил склонность знаменитостей к самопиару: часто выясняется, что лечение длилось три дня без выполнения рекомендаций после него.

Врач допустил абсолютную трезвость актера в последние годы, однако не исключил вариант, при котором он лишь изредка выпивал по бокалу, а сейчас произошел жесткий рецидив.

«Но у Брэда Питта хватает мужества говорить о своей проблеме и заявлять, что он лечился, потом наступил рецидив», — подчеркнул нарколог.

Специалист добавил, что светлый период воздержания мог прибавить артисту несколько лет жизни.