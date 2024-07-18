Наоми Кэмпбелл попала в объектив папарацци в золотистом бикини

Фото: РИА «Новости»

Папарацци запечатлели британскую супермодель Наоми Кэмпбелл во время отдыха на Ибице. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

Судя по фотографиям, 54-летняя манекенщица отдыхала на яхте в кампании актрис Эйсы Гонсалес и Мишель Родригес. Знаменитость сфотографировали на борту в солнцезащитных очках и бикини золотистого цвета. Также Кэмпбелл надела украшения и головной убор.

В конце июня стало известно, что супермодель Наоми Кэмпбелл родила второго ребенка в 53 года. В мае 2021 года у нее родилась дочь. Ее имя до сих пор не раскрыли. Кроме того, до сих пор неизвестно и то, кто является отцом детей Кэмпбелл.

Кэмпбелл также подтвердила слухи о новом романе с мультимиллионером из Саудовской Аравии Мохаммедом Аль Турки. По ее словам, их объединил общий интерес к моде и искусству. Влюбленные уже отдыхали вместе в Дубае.

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