Налоговая служба ликвидировала бизнес Земфиры в России

Налоговая служба России ликвидировала ИП певицы Земфиры*. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на юридические документы.

Земфира Рамазанова* как индивидуальный предприниматель зарегистрировалась в 2003 году. Заявление о ликвидации поступило 27 июля 2026 года. Налоговая удовлетворила заявление, ИП перестало существовать 3 августа 2026 года.

В феврале 2023 года Минюст России включил Зефиру* в реестр иноагентов. Известно, что певица проживает за границей.

В конце июля Рамазанова* избавилась от последней недвижимости, что у нее оставалась в России. Речь идет о подвале площадью 134 квадратных метра на 5-й Магистральной улице в Москве. Артистка до эмиграции планировала организовать там студию звукозаписи.

* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории России.