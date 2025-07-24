Найк Борзов назвал Оззи Осборна «сумасшедшим поездом»

Рок-музыкант Найк Борзов поделился мнением о наследии основателя и вокалиста хеви-металл-группы Black Sabbath Оззи Осборна, который скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщило ИА НСН .

Российский певец назвал рок-легенду «сумасшедшим поездом».

«Он мчался по жизни, не сбавляя оборотов. Горел очень ярко, но, в отличие от того же Курта Кобейна, не сгорел быстро», — высказался Борзов.

Несмотря на небольшое количество музыкальных альбомов, добавил исполнитель, Осборн оставил после себя большое наследие. Певец счел эпичным последний концерт Осборна, отметив, что при просмотре выступления не смог сдержать слез, добавил RT.