Найк Борзов анонсировал новые песни и коллаборацию с Тосей Чайкиной

Известный рок-исполнитель Найк Борзов сообщил в интервью ИА НСН , что вскоре представит композиции из своего грядущего альбома, релиз которого запланирован на 2026 год. Также музыкант анонсировал выход совместной песни с Тосей Чайкиной.

По словам Борзова, в этом году он уже выпустил акустический альбом «N2O2AC25». Кроме того, музыкант отметил, что уже готово около 60% песен для нового альбома, название которого пока не раскрывается.

Исполнитель также анонсировал два своих больших сольных концерта. Мероприятия состоятся в Москве 27 ноября и 6 декабря в Санкт-Петербурге.