«Находится в бегах». Задолжавшим налоговой блогером займется МВД

Глава ЛБИ Мизулина заявила, что задолжавший ФНС блогер Гасанов находится в бегах

Фото: РИА «Новости»

Блогер Гусейн Гасанов скрывается от российской налоговой за границей. Об этом рассказала Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

«После нашего обращения в МВД России на скамера Гасанова обратили внимание: налоговая обратилась с иском в суд, ряд его компаний закрыты за долги перед государством, а сам он находится в бегах», — отметила она.

Мизулина выразила надежду, что Федеральная налоговая служба, следственный комитет и Министерство внутренних дел также обратят внимание на деятельность блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била. Она уточнила, что по последнему из них материалы в СК направили еще в декабре.

Тамаев на днях оказался в центре скандала. Он дал пощечину подростку, который выкрикнул шутку в сторону блогера. Движение «Ветераны России» обратилось в Генпрокуратуру и СК после произошедшего.

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