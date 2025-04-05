«Надо сделать пол-ляма». Экс-жена покойного Паши Техника случайно рассказала о планах
Экс-жена Паши Техника захотела «сделать пол-ляма» подписчиков на его смерти
Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая (Карина) случайно написала у себя в канале фразу «нужно сделать пол-ляма», но сразу же удалила пост. Об этом сообщила группа «ВКонтакте» MADS.
Речь идет о подписчиках на канале — до смерти рэпера у Карины было 10 тысяч, а сейчас их количество перевалило за 450 тысяч. Пользователи продолжают донатить экс-супруге исполнителя, в сумме у нее накопилось более 600 тысяч рублей.
Карицкая также пообещала наказать причастных к смерти Паши Техника. Она уточнила, что это относится к наркодилеру Эдику и новой девушке рэпера Кристине. Они давали музыканту алкоголь и наркотики, зная, что тот закодирован.
Паша Техник умер 4 апреля, его похоронят в Москве. В больнице у артиста развилась полиорганная недостаточность, его легкие оказались поражены почти на 100%.