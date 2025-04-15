«Надо остудить горячие головы». В Госдуме осудили выплату артистам бешеных гонораров

Некоторые артисты, выступающие на концертах к 9 Мая, требуют за творческие номера миллионы рублей. Такая ситуация является недопустимой, особенно на фоне проведения спецоперации, заявила 360.ru председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Нет цены нравственной категории под названием „патриотизм“. Я не могу себе представить, чтобы в годы Великой Отечественной войны артисты ехали и с бойцов деньги собирали. Они испытывали счастье просто от того, что смогли вдохновить этих ребят», — подчеркнула парламентарий.

Она раскритиковала не только певцов, но и чиновников, которые соглашаются тратить на концерты огромные суммы из бюджета.