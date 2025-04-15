«Надо остудить горячие головы». В Госдуме осудили выплату артистам бешеных гонораров

Депутат Останина осудила артистов, выступающих на концертах к 9 Мая за миллионы

Фото: РИА «Новости»

Некоторые артисты, выступающие на концертах к 9 Мая, требуют за творческие номера миллионы рублей. Такая ситуация является недопустимой, особенно на фоне проведения спецоперации, заявила 360.ru председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Нет цены нравственной категории под названием „патриотизм“. Я не могу себе представить, чтобы в годы Великой Отечественной войны артисты ехали и с бойцов деньги собирали. Они испытывали счастье просто от того, что смогли вдохновить этих ребят», — подчеркнула парламентарий.

Она раскритиковала не только певцов, но и чиновников, которые соглашаются тратить на концерты огромные суммы из бюджета.

Начинать надо с чиновников, и горячие головы эти остудить. Бюджетные деньги должны быть под контролем. <…> Есть какой-то предел. Олег Газманов за 40 минут получает десятки миллионов рублей

Нина Останина

председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Депутат также предложила артистам в честь 9 Мая выступать безвозмездно и уделить больше внимания ветеранам.

«Вдохновение за деньги не продается. <… > Все, что делается к великому празднику, должно делаться от души и благотворительно», — заключила она.

Ранее высокие гонорары артистам прокомментировал депутат Госдумы Игорь Антропенко. Он поддержал идею о том, что не нужно выделять большие средства из бюджета для оплаты дорогостоящих выступлений.

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