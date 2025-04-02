Надежда Бабкина заявила, что польщена и смущена новостью о названии улицы в ее честь

В Ахтубинске Астраханской области в скором времени появится улица, которую планируют назвать в честь народной артистки России Надежды Бабкиной. В беседе с « Абзацем » певица прокомментировала эту новость.

Звезда отметила, что польщена и смущена событием, ведь при жизни мало кому удается удостоиться такой чести.

«Если это случится, постараюсь не „забронзоветь“ и остаться той самой Надей Бабкиной, какой меня знают и помнят в Ахтубинске. Почивать на лаврах, подсчитывая свои звания, награды и ордена — не в моих привычках», — заявила знаменитость.

Во время интервью она также поделилась творческими планами. Так, к 9 Мая намечена премьера постановки «Василий Теркин». Кроме того, исполнительница записывает новый альбом в рамках проекта «Модно-народно».