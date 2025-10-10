Надежда Бабкина посоветовала бороться с осенней хандрой физической активностью

В период осенней хандры и смены климата многие испытывают тревожность и депрессивное состояние. Не остаются в стороне и знаменитости. Общественная Служба Новостей выяснила у звезд, какие методы помогают им справиться с негативными эмоциями.

Народная артистка Надежда Бабкина поделилась своим способом борьбы с хандрой. Она убеждена, что физическая активность — это лучший способ избавиться от уныния.

Певица отметила в беседе с Общественной службой новостей, что активные занятия не оставляют места для плохих мыслей и помогают привести в порядок не только дом, но и настроение.

«Я начинаю генеральную уборку, расставляю все по полочкам. И тогда кажется, что и в голове все становится на свои места. Вы знаете, я давно заметила, что в чистом доме куда быстрее гнетущие мысли исчезают, чем в хаосе. Я начинаю уборку, и это мне помогает отключиться от негатива», — поделилась Бабкина.

Артистка рекомендовала тем, кто переживает сложный период, заняться домашними делами. По ее мнению, такие задачи структурируют мысли и возвращают ясность и спокойствие.