Надежда Бабкина поделилась методами борьбы с телефонными мошенниками

Народная артистка России Надежда Бабкина в интервью ТАСС раскрыла подробности о том, как часто ей звонят телефонные мошенники, и рассказала о мерах предосторожности, которые она применяет.

Бабкина сообщила, что получает подозрительные звонки практически каждый день. Однако она сразу распознает мошеннические схемы и блокирует номера, добавила «Москва.ру».

Артистка подчеркнула, что старается не поднимать трубку, если звонит незнакомый номер. В случае необходимости связаться с человеком всегда можно найти альтернативный способ коммуникации, отметила она.