Надежда Бабкина назвала материнство самой сложной профессией

Певица Надежда Бабкина поделилась мыслями о значении подарков в День матери. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

По мнению знаменитости, каждая хорошая мама заслуживает внимания и хорошего подарка.

«Вот фраза: „Мне ничего не надо“, — это введение в заблуждение. Как вашему самому близкому и дорогому человеку может ничего не быть надо?» — подчеркнула артистка.

Бабкина назвала материнство самой сложной профессией и добавила, что рассчитывает получить презент как от детей, так и от внуков.