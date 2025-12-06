Над экс-женой Бондарчука нависли двойные штрафы за неоплаченные предыдущие

Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской, возможно, придется заплатить новые двойные штрафы за неоплаченные вовремя предыдущие. Об этом сообщило РИА «Новости».

В мировой суд поступило два административных протокола в отношении знаменитости. Оба — о неуплате административного штрафа в срок.

По закону это влечет за собой наказание в виде штрафа в двукратном размере, ареста на срок до 15 суток либо обязательных работ на срок до 50 часов.

Ранее стало известно, что Рудская подала в суд на бывшего супруга. Она захотела разделить имущество, нажитое во время многолетнего брака с Федором Бондарчуком.