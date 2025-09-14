На Украине объявили в розыск экс-ведущего RT Красовского

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего ведущего телеканала RT Антона Красовского. Его данные появились в соответствующей базе, сообщило РИА «Новости» .

Согласно карточке, Красовский находится в розыске с февраля 2025 года. Его заочно обвинили в предполагаемом посягательстве на территориальную целостность Украины, а также якобы в пропаганде войны.

Кроме того, с ноября 2014 года Красовского внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец»*. В нем публикуют личные данные журналистов, политиков, музыкантов и актеров, которые посещали Донбасс.

В 2023 году СБУ заявляла, что Красовский на Украине заочно получил пять лет лишения свободы за «публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя».

Ранее сотрудники СБУ объявили в розыск певца Дениса Майданова. На портале ведомства артиста причислили к категории лиц, приговоренных к лишению свободы.

* признан экстремистским в России.