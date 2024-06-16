На сольном концерте Понаровской произошло ЧП с микрофоном

Певица Ирина Понаровская после многолетнего перерыва дала сольный концерт в Москве. Во время выступления артистки внезапно отключился микрофон, фрагмент ЧП опубликовало издание mk.ru .

Певица попыталась самостоятельно наладить микрофон, но у нее ничего не получилось.

«Я его положила под мышку, и он сдох», — поделилась со зрителями артистка.

Понаровская попросила звукорежиссера Юру починить технику, специалиста звали всем залом. Оказалось, в зале отключилось электричество. Пока шли технические работы, певица общалась со зрителями без микрофона. Она рассказала несколько интересных историй из жизни и поприветствовала со сцены свою семью — сына, невестку и внуков.

Ранее в шоу актриса поделилась, как едва не умерла в молодости из-за диеты. От жестких ограничений у 24-летней Понаровской отказали почки.