На сольном концерте Понаровской произошло ЧП с микрофоном
mk.ru: на сольном концерте Понаровской в Москве отключился микрофон
Певица Ирина Понаровская после многолетнего перерыва дала сольный концерт в Москве. Во время выступления артистки внезапно отключился микрофон, фрагмент ЧП опубликовало издание mk.ru.
Певица попыталась самостоятельно наладить микрофон, но у нее ничего не получилось.
«Я его положила под мышку, и он сдох», — поделилась со зрителями артистка.
Понаровская попросила звукорежиссера Юру починить технику, специалиста звали всем залом. Оказалось, в зале отключилось электричество. Пока шли технические работы, певица общалась со зрителями без микрофона. Она рассказала несколько интересных историй из жизни и поприветствовала со сцены свою семью — сына, невестку и внуков.
Ранее в шоу актриса поделилась, как едва не умерла в молодости из-за диеты. От жестких ограничений у 24-летней Понаровской отказали почки.