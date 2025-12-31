Россия имеет полное право на ликвидацию украинского лидера Владимира Зеленского после его официального признания террористом. Об этом заявила актриса Яна Поплавская .

Так она прокомментировала заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, что попытка атаки ВСУ на новгородскую резиденцию президента России Владимира Путина стала актом дичайшего терроризма на самом высоком государственном уровне.

«На счету Зеленского столько преступлений против русских, на его руках столько крови наших детей, что даже странно, что его до сих пор официально не признали террористом», — заявила Поплавская.

Актриса добавила, что Россия после сорванной атаки ВСУ имеет полное право на ликвидацию потерявшего легитимность и ставшего главарем хунты президента, незаконно удерживающего власть на Украине.

«Уничтожение террориста вполне законно и не влечет никакой ответственности», — подчеркнула Поплавская.

При этом она допустила, что Россия проявит благородство и наносить удар по резиденции Зеленского в качестве ответа не станет. Этим страна докажет всему миру, что не уподобляется озверевшим боевикам и ведет боевые действия цивилизованно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что массированный налет дронов оказался направлен не только на президента России Владимира Путина, но и на президента США Дональда Трампа, который занимается урегулированием украинского кризиса.