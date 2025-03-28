«На девятом месяце». Дочь Заворотнюк показала большой живот накануне родов за границей

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась свежими кадрами в своем блоге, продемонстрировав подписчикам округлившийся перед родами живот. Ролик она опубликовала в соцсетях.

Анна рассказала о своей беременности в декабре 2024 года. Сейчас она находится в Дубае, рожать планирует за рубежом. Со своим супругом девушка познакомилась во время учебы в университете Пейс в Нью-Йорке.

Наследница актрисы дозированно дает информацию о своем положении, не желая раскрывать все сокровенные моменты на публике. На этот раз она показала подписчикам несколько стильных нарядов, сообщив, что находится на девятом месяце беременности. На одном фото Анна была в длинном черном платье и кожаной куртке.

«[Платье] очень красивое, элегантное, из суперкомфортной ткани. У черного цвета есть такое свойство, что не видно животик. Только если в бок повернусь, всем сразу становится понятно, что я на девятом месяце», — написала она.

Пользователи пожелали Анне легких родов, отметив, что она «копия мамы» и ей «идет беременность».

В прошлом году родственники актрисы Заворотнюк рассказывали о ее последних ролях. По их словам, она ими буквально жила.

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