«Мы все свободные люди». Волочкова призвала не осуждать предполагаемую любовницу мужа Алсу

Волочкова не увидела ничего предосудительного в романе Решетовой с мужем Алсу

Балерина Анастасия Волочкова высказалась о возможном романе модели Анастасии Решетовой и супругом певицы Алсу. В беседе с журналистами Voice танцовщица призвала никого ни в чем не винить.

«Ну хорошо, допустим, был у Решетовой роман с Яником. Но это жизнь. Зачем сразу обсуждать и осуждать? Мужчина — это не коза на веревке, которую можно отвести или привести. Мы все свободные люди», — заявила она.

Балерина подчеркнула, что обсуждают и ругают чужие поступки только те люди, которые сами живут без любви.

Она отметила, что познакомилась с Абрамовым еще до того момента, когда он начал встречаться с Алсу. Однако про Решетову танцовщица ничего не знает.

«Я не берусь судить никого, мы в таком мире напряженном сейчас живем. Нужно радоваться и сохранять позитив», — сказала она.

На днях телеведущая Елена Ханга, которая была тамадой на свадьбе у певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, заступилась за модель Анастасию Решетову. По ее словам, в изменах нужно винить мужчину, а не любовницу, которой нет дела до чужих семей и детей.