«Мы переспали». Роб Лоу признался в романе с Деми Мур

Американский актер Роб Лоу закрутил роман с коллегой Деми Мур около четырех десятилетий назад. О своих недолгих отношениях он рассказал в подкасте Келли Рипы «Давайте поговорим не на камеру».

В 1980-х годах Лоу и Мур вместе были в группе молодых актеров Brat Pack. Они снимались в фильмах и сериалах для подростков. Вместе они принимали участие в картинах «О прошлой ночи», «Огонь Святого Эльма» и других. Вскоре экранное сексуальное влечение переросло в реальное.

«У нас с Деми было что-то вроде романа, мы переспали», — заявил Лоу.

Интрижка длилась недолго. В 1987 году Дэми Мур вышла замуж за Брюса Уиллиса. По словам Лоу, это была самая большая свадьба, которую он когда-либо видел. При этом актер отметил, что подобные отношения в те годы считались нормой.

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