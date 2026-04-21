Музыкант Саруханов рассказал о путанице с названием своего знаменитого хита «Скрипка-лиса»

Заслуженный артист России Игорь Саруханов в интервью KP.RU рассказал о путанице с названием его знаменитого хита «Скрипка-лиса». По словам музыканта, со временем в разных регионах страны песню стали называть по-разному, что привело к спорам и неразберихе.

«Российское авторское общество, где я зарегистрировал „Скрипка-лиса“, столкнулось с тем, что песню везде называли по-своему. Чтобы навести порядок в документах и обеспечить правильные выплаты авторских отчислений, мне предложили официально зарегистрировать и альтернативное название», — пояснил артист.

В итоге, чтобы закрыть этот вопрос, Саруханову поступило официальное заявление от РАО с просьбой зарегистрировать композицию также под названием «Скрип колеса». Музыкант отметил, что эта история нарастала как снежный ком, начиная с успешного выхода песни и дорогого клипа, снятого режиссером Тиграном Кеосаяном.